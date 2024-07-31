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Триатлонист Лосе заявил об отмазках со стороны Франции из-за грязной воды в Сене

Триатлонист Лосе заявил об отмазках со стороны Франции из-за грязной воды в Сене

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев критично оценил историю с очищением грязной воды в Сене для проведения триатлона в рамках летних Олимпийских игр - 2024, отметив у французских властей должен был быть запасной план.

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