Триатлонист Лосе заявил об отмазках со стороны Франции из-за грязной воды в Сене

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев критично оценил историю с очищением грязной воды в Сене для проведения триатлона в рамках летних Олимпийских игр - 2024, отметив у французских властей должен был быть запасной план.
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