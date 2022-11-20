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Пол Джордж не доиграл матч против «Сперс» из-за травмы колена

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж не вышел на площадку во второй половине матча против «Сан-Антонио» из-за болей в правом колене.

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