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Аргументы и Факты

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Адский сюрприз ВСУ: асы Зеленского сгорели под Киевом вместе с самолётами

Адский сюрприз ВСУ: асы Зеленского сгорели под Киевом вместе с самолётами

Военный аэродром в Василькове, где уничтожили МиГ-29 ВСУ, является одним из крупнейших центров подготовки специалистов ВВС Украины, удар по нему - значимый показатель для российской армии.

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