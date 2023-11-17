Транспортные полицейские в Свердловской области отговорили мужчину от совершения необдуманного поступка

В вечернее время наряд патрульно-постовой службы Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в составе старшего сержанта полиции Кирилла Шилова и сержанта полиции Оксаны Бацули, совершая обход привокзальной площади, заметил на карнизе второго этажа здания вокзала мужчину, который держался за водосточную трубу.