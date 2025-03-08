В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Это произошло, потому что мессенджер «часто используют недруги», отмечают властиМинистр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов.