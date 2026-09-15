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FiNE NEWS

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Дональд Трамп провёл закрытую встречу с главой OpenAI для обсуждения развития искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман провели закрытую встречу для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта.

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