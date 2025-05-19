Два решающих месяца в деле генерала Попова. Начался отсчёт. После вынесения приговора по делу боевого генерала у 2-го Западного окружного военного суда есть несколько недель на то, чтобы рассмотреть апелляцию защиты Попова.
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