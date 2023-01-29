Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Ларионов о победе в Минске: «Сложная игра, но «Торпедо» сравняло счет и выиграло в серии буллитов»

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над минским «Динамо» (3:2 Б). «Сложная игра, которая поначалу складывалась не лучшим образом, но ребята смогли сравнять счет и выиграть матч в серии буллитов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх