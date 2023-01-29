Ларионов о победе в Минске: «Сложная игра, но «Торпедо» сравняло счет и выиграло в серии буллитов»

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над минским «Динамо» (3:2 Б). «Сложная игра, которая поначалу складывалась не лучшим образом, но ребята смогли сравнять счет и выиграть матч в серии буллитов.
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