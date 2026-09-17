Синоптик: «Татарстанда беренче кар октябрьдә яварга мөмкин»

Татарстанда яшәүчеләр бу сезонда беренче карны инде октябрьдә күрергә мөмкин. Бу турыда «Метео» фаразлау үзәге җитәкчесе Александр Шувалов сөйләгән.
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