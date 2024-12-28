Разведка Украины курировала подготовку теракта в отношении офицера МО

Россиянин, которого задержали за подготовку терактов в отношении военного блогера и высокопоставленного офицера Минобороны, действовал по заданию украинской военной разведки, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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