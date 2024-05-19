Программа долгосрочных сбережений: как сформировать подушку безопасности?

С 1 января 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это новый финансовый инструмент, который позволяет накопить деньги на крупные цели, сформировать денежную подушку безопасности или обеспечить себе прибавку к пенсии.
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