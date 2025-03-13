В Госдуме разработали проект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

С инициативой выступил депутат Ярослав Нилов Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для домохозяек.
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