В ГД озвучили положенные многодетным в 2025 году льготы и выплаты

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с заявлением, что в текущем году многодетные россияне имеют право претендовать на налоговые вычеты, индексацию материнского капитала, субсидии на ипотеку, а также различные пособия.
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