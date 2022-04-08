Знаменитый на весь ДВ пляж под Находкой незаконно перерыли под яхты

Неизвестные провели значительные дноуглубительные работы.Жители приморского города Находки обратились к властям города с жалобой на неизвестных коммерсантов, которые изуродовали знаменитый на весь Дальний Восток пляж Золотари в бухте Козина.
Неизвестные провели значительные дноуглубительные работы.Жители приморского города Находки обратились к властям города с жалобой на неизвестных коммерсантов, которые изуродовали знаменитый на весь Дальний Восток пляж Золотари в бухте Козина.
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