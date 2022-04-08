Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Меньше надо говорить, больше делать. Высылать сразу же дипломатов тех стран, которые выслали наших. И всё остальное -...Москва отреагируе...
  • jango
    Ибо слаб ты в коленкахВучич объяснил, п...
  • Гарий Щерба
    ДОСТАЛИ  эти  ДЕШЕВЫЕ ОТГОВОРКИ...  ТЫ  или на  ОДНОЙ СТОРОНЕ , или на  ДРУГОЙ  и  РАСКОРЯЧЕТСА НЕ ВЫЙДЕТ ..!!! А  КА...Вучич объяснил, п...

Знаменитый на весь ДВ пляж под Находкой незаконно перерыли под яхты

Знаменитый на весь ДВ пляж под Находкой незаконно перерыли под яхты

Неизвестные провели значительные дноуглубительные работы.Жители приморского города Находки обратились к властям города с жалобой на неизвестных коммерсантов, которые изуродовали знаменитый на весь Дальний Восток пляж Золотари в бухте Козина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх