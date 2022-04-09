Конор попросил Уайта увеличить бонусы участников UFC 273: «Дэйна, 60 штук! Дай им мотивацию»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к президенту промоушена Дэйне Уайта в преддверии UFC 273.

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