«Суперигрой» SEGA оказалось сразу несколько ААА-проектов, Square Enix анонсировала Kingdom Hearts IV, разработчики Subnautica ищут нарративного дизайнера для разработки новой игры во вселенной, Hello Neighbor 2 выйдет в декабре, Lords of the Fallen 2 жива, бывший босс Sony рассказал о своих светлых и тёмных воспоминаниях во время работы в компании, Юсеф Фарес поделился секретом успеха .