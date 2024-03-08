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Почему 8 Марта — самый древний праздник календаря

Почему 8 Марта — самый древний праздник календаря

Все мы на подсознательном уровне прекрасно понимаем, кого мы на самом деле поздравляем в этот день, кому несем цветы и жертвуем торты.

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