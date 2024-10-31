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Жители Кузбасса похитили 24 млн рублей из средств поддержки фермеров

Жители Кузбасса похитили 24 млн рублей из средств поддержки фермеров

Восемь человек отделались условными сроками.Восемь жителей Кузбасса, похитившие 24 млн рублей из средств поддержки фермеров, отделались условными сроками.

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