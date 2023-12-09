Русские могут то, что другим не под силу В октябре 2023 американский журнал US News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире.
Русские – самый воинственный народ в мире
Комментарии
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Саматов Бахром
Полностью согласен!!! Это говорит узбек, который живёт в РФ больше 40 лет и который готов за Россию, если потребуется и жизнь отдать, жаль что по возрасту не подхожу чтобы как-то помочь на Украине.
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13 час.
Владимир Соловьев
"Русские как народ - самый сильный и воинственный народ в мире". ЭТО НЕ СОВСЕМ ПРАВДА. РУССКИЙ НАРОД НЕ ВОИНСТВЕННЫЙ, А САМЫЙ ДОБРЕЙШИЙ В МИРЕ! РУССКИЙ НАРОД, КАК СПЯЩИЙ МЕДВЕДЬ В БЕРЛОГЕ: ПОКА ЕГО НЕ ТЫЧУТ БРЕВНОМ, ОН НИ НА КОГО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ. А ЕСЛИ ДОСТАНУТ, ТО "ОХОТНИЧКАМ" НАДО ВОВРЕМЯ УНЕСТИ НОГИ. ПРИМЕР - НАПОЛЕОН И ГИТЛЕР.
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13 час.
Александр Денисов
Автор, теперь уже надо писать правильно, нечего это скрывать. Вместо "Автор сказки “Малыш и Карлсон”, шведская писательница Астрид Линдгрен...", надо писать правду: шведская нацистка Астрид Линдгрен! Хватит заигрывать, вот ее слова: "Я лучше буду кричать „Хайль Гитлер“, чем иметь в Швеции русских - Линдгрен, автор "Малыш и Карлсон"
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11 час.
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