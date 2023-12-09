Русские – самый воинственный народ в мире

Саматов Бахром Полностью согласен!!! Это говорит узбек, который живёт в РФ больше 40 лет и который готов за Россию, если потребуется и жизнь отдать, жаль что по возрасту не подхожу чтобы как-то помочь на Украине.

Владимир Соловьев "Русские как народ - самый сильный и воинственный народ в мире". ЭТО НЕ СОВСЕМ ПРАВДА. РУССКИЙ НАРОД НЕ ВОИНСТВЕННЫЙ, А САМЫЙ ДОБРЕЙШИЙ В МИРЕ! РУССКИЙ НАРОД, КАК СПЯЩИЙ МЕДВЕДЬ В БЕРЛОГЕ: ПОКА ЕГО НЕ ТЫЧУТ БРЕВНОМ, ОН НИ НА КОГО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ. А ЕСЛИ ДОСТАНУТ, ТО "ОХОТНИЧКАМ" НАДО ВОВРЕМЯ УНЕСТИ НОГИ. ПРИМЕР - НАПОЛЕОН И ГИТЛЕР.