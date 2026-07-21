РИА Новости/Мария Девахина Зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко выступил против сокращения школьных каникул и рассказал, какие меры помогут снизить уровень стресса и перегрузки у учеников.
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