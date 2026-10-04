Врач предупреждает: прокалывание ушей детям несёт риски для здоровья

Врач-педиатр Евгений Веселов советует прокалывать уши детям, когда они могут сами ухаживать за проколами.
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