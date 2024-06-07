Google может отказать в ремонте Pixel, если найдет в нем неоригинальные запчасти

Компания Google внесла изменения в свою политику ремонта устройств Pixel после того, как было обнаружено, что авторизованные сервисные центры имели право не возвращать смартфоны с неофициальными запчастями.
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