В Мариуполе уничтожили крупный тайник украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 ноября заявила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) Арина Клепанова.
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