В Адлерском районе Сочи обнаружили более 200 литров контрафактного алкоголя В Адлерском районе Сочи полицейские обнаружили 210 литров нелегального алкоголя.
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В Адлерском районе Сочи обнаружили более 200 литров контрафактного алкоголя В Адлерском районе Сочи полицейские обнаружили 210 литров нелегального алкоголя.