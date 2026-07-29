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На какой машине ездит герой ЧМ Холанд: норвежца заметили в Монако на уникальном авто

На какой машине ездит герой ЧМ Холанд: норвежца заметили в Монако на уникальном авто

Бурный отдых Эрлинга!У одного из главных героев ЧМ-2026 Эрлинга Холанда межсезонье проходит очень бурно! После семи голов на мундиале и исторического достижения со сборной форвард отправился в отпуск на побережье Франции.

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