Водитель без прав вылетел с дороги на Алтае, пострадали пятеро

МВД по Республике Алтай В Республике Алтай произошла авария с участием легкового автомобиля на Чуйском тракте - машина вылетела с дороги в Кош-Агачском районе в ночь на 22 мая по местному времени, в результате происшествия пострадали пять человек.
МВД по Республике Алтай В Республике Алтай произошла авария с участием легкового автомобиля на Чуйском тракте - машина вылетела с дороги в Кош-Агачском районе в ночь на 22 мая по местному времени, в результате происшествия пострадали пять человек.
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