‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 октября, на убывающей Луне возрастает прирост материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

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