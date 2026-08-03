«В лифт после него не заходим»: соседи семьи Тепляковых рассказали о быте рядом с известным семейством

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Sergey Ivanov

Дурак он, этот Тепляков! Решил прославиться. Честолюбие заело. И ведь больше в его «методе» ничегошеньки нет! Просто искалечил психику своей дочери. Ах, талант! В 8 лет в МГУ поступила! Хотя весь ее талант заключается в хорошей памяти. Но даже не в этом дело. Папаша этот в угоду собственному тщеславию отнял у детей детство! Им бы еще в игрушки играть, а не в университетах на лекциях сидеть! А ведь впереди- возрастная ломка. Период полового созревания, когда психика ребенка особо ранимая, да к тому же меняется быстро. И вот уже перед нами не вундеркинд- а обыкновенный подросток, который к тому же возненавидел все то, чем пичкал его отец. Через эту ломку проходили все молодые дарования. И все выходили из нее просто обыкновенными детьми, без всяких признаков гениальности. Ох как редки исключения, которые иногда допускает природа! И вот что еще грустно: Эти дети, привыкшие, что они- гении, вдруг ощущают себя обыкновенными! Но они уже сжились со своей ролью чуда природы Они уже привыкли к тому вниманию, которое им оказывают взрослые дяди и тети. И вдруг все это исчезает! Для ребенка это страшный удар! И ведь были случаи, когда дети такого удара не смогли пережить- и иногда кончали жизнь самоубийством. Вот и с детьми этого самовлюбленного идиота может произойти то же самое. И будет еще хорошо, если из ребенка получится просто ребенок, без признаков гениальности. А может получиться существо с пожизненно сломанной психикой и убитой самооценкой. Не хочется думать об этом- но папаша ведет дело именно к такому концу.