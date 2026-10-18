1885 - Поручик Александр Матвеевич Кованько со своим помощником подпоручиком Трофимовым совершил свой первый свободный полёт на воздушном шаре объёмом 1100 куб.
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Вообще то КМ-1 это "Корабль - макет", а не "Каспийский монстр"!