Саудовская Аравия: власти выпустили ранние предупреждения о чрезвычайной ситуации, призывая граждан сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место в Наджране в провинции Наджран и мухафазе Ас-Сулайил в провинции Эр-Рияд, начиная с полудня.