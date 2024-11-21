Логистические маршруты поставок ВСУ отмечены как цели

Логистические маршруты поставок вооружений для Вооруженных Сил Украины, которые поступают из-за границы, были детально исследованы и отмечены на картах как цели, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев .
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