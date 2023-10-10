МИД Канады: Ситуация в Израиле продолжит ухудшаться

Ситуация в Израиле, прежде, чем улучшиться, будет ухудшаться и ухудшаться. Такое мнение выразила глава министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли, об этом она рассказала в интервью телеканалу CTV News.
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