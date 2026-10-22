ости Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. | © РИА Новости / Алексей Куденко Верховный суд РФ признал законным 12-летний приговор гражданке Украины Кристине Любашенко по делу о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе суда.