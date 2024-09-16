Avia.pro - СМИ История о том, как экс-кандидат в мэры Москвы и Новосибирска, Сергей «Паук» Троицкий, решил превратить Подмосковье в арену для борьбы с так называемой «музыкальной мафией», напоминает не то политический перформанс, не то постановку местного театра абсурда.
Экс-кандидат в мэры Москвы и Новосибирска сжег чучела Шамана и Пугачевой в Подмосковье. Но зачем?
Комментарии
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Вера смелых
Сегодня посмотрела тик-ток-ролик, где наватоленная деваха с пустыми глазами, рассказывает, что баллотировалась в мэры Новосибирска, но её не взяли, потому что она красивая, а там надо работать. А работать она не хочет, а хочет во Французскую Ривьеру. ... Деваха безграмотна настолько, что аж дух захватывает! Но -власти хочется. Просмеявшись, делаешь скидку на молодость, но вот это чмо, паук, тоже считает, что может во власть, управлять городом - миллионником, научным и промышленным центром Сибири?...С его-то тронутыми наркотой мозгами, и гнилые нутром?!.. Мораль же моего коммента - ходите, люди, на региональные выборы, и внимательно смотрите, кого выбираете! Навальняхи сдриснули, так теперь вот такая срань, да главнюки диаспор лезут во власть над вами!
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6 час.
Лариса Голубицкая
Я вообще не понимаю как можно из бюджета выделять деньги этим пивунам когда идёт война.У нас был день города-Витязи летали,как ещё салюта не было.Какие праздники в это время,какие концерты?Отправте этих витязей на украину,а на выделенные деньги купите,что нужно мальчишкам на фронте.Там лишнего ничего не будет! Радоваться будем потом!
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5 час.
СБ
Слава Белый
Да было бы вообще круто! Представляете? Мэр Новосибирска - 🕷. Такого ещё не было нигде. Этот тип не лучше пугачихи. ... хотя да, из бюджета платить артистам это нонсенс. Пусть зарабатывают только с проданных билетов. Люди свои налоги не на них платят.
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2 час.
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