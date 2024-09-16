Экс-кандидат в мэры Москвы и Новосибирска сжег чучела Шамана и Пугачевой в Подмосковье. Но зачем?

Вера смелых

Сегодня посмотрела тик-ток-ролик, где наватоленная деваха с пустыми глазами, рассказывает, что баллотировалась в мэры Новосибирска, но её не взяли, потому что она красивая, а там надо работать. А работать она не хочет, а хочет во Французскую Ривьеру. ... Деваха безграмотна настолько, что аж дух захватывает! Но -власти хочется. Просмеявшись, делаешь скидку на молодость, но вот это чмо, паук, тоже считает, что может во власть, управлять городом - миллионником, научным и промышленным центром Сибири?...С его-то тронутыми наркотой мозгами, и гнилые нутром?!.. Мораль же моего коммента - ходите, люди, на региональные выборы, и внимательно смотрите, кого выбираете! Навальняхи сдриснули, так теперь вот такая срань, да главнюки диаспор лезут во власть над вами!