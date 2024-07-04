Много шума из ничего: в чем главная опасность новых антироссийских санкций

В июне Евросоюз анонсировал очередной, 14-й по счету пакет санкций против РФ. В сравнении с двумя предыдущими пакетами нынешний выглядит весьма внушительно: под удар попадают российский СПГ, «теневой флот», Система передачи финансовых сообщений ЦБ.
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