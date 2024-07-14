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Царьград

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Маск назвал Трампа крутым кандидатом в президенты, сравнив с Рузвельтом

Маск назвал Трампа крутым кандидатом в президенты, сравнив с Рузвельтом

Американский бизнесмен Илон Маск назвал Дональда Трампа крутым кандидатом в президенты США, сравнив его с Теодором Рузвельтом.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Думаю ,что Трамп не простит дерьмократам этого ,попытаясь уничтожить всё то ,за что они ратовали !
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14 час.

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