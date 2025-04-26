Мошенники продолжают развивать схемы обмана

Как мошенники маскируются для создания доверия у жертвы «Единый компенсационный центр возврата недополученных средств» предлагает вернуть «долги» по социальным выплатам, пособиям и пенсиям, которые якобы не были перечислены.
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