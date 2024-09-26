Может ли в России произойти новый мятеж: отвечает член Общественного совета при Минюсте РФ

Правительство внесло в Государственную думу проект закона о наказании за вооруженный мятеж. Документ предполагает ответственность для организаторов и рядовых участников, а также допускает пожизненный срок за гибель людей.
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