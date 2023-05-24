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Свердловская область, р. Исеть

Свердловская область, р. Исеть

река Исеть, недалеко от г. Каменск-Уральский по берегам реки растут чудесные  березовые рощи некоторые берега, имеют скальные выходы часть этих скальных выходов, имеет свои названия конкретно эти, называются "Семь братьев" естественно, что вокруг таких удивительных природных памятников не могло не сложится легенд) одна легенда, связана, конечно же, с именем Ермака, точнее, одного из его атаманов, ну а другая, с красивой, но трагичной, романтической историей) Возраст этих скал, оценивается, приблизительно в 60 млн лет.

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