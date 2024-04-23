Национальные диаспоры уже правят Россией. Что делать?

Родня убийцы мотоциклиста испугалась последствий «как после Крокуса»Родственники мигранта Шахина Аббасова, задержанного за убийство ножом москвича-мотоциклиста Кирилла Ковалёва, возложили цветы к месту трагедии и принесли свои извинения семье погибшего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии