Внезапный ход Путина добил Лондон. Макрон в истерике. Такого ада еще не было: Жесточайшая бомбардировка Белоусова. Смерть очень важных шишек

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр Денисов
Хорошо бы все таки бахнуть... не по-детски...
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8 час.
Владимир Мехонцев
А не выдает ли автор желаемое за действительное? Уж больно все красиво на словах выглядит. За три года мы уже наслушались победных реляций. А ребята гибнут и гибнут. А шоу-бизнес все плюет и плюет на всех!
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8 час.
L
Leonid
...статейка фейка...
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7 час.
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