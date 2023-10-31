До 1 декабря на автомобилях производства России должна стоять АБС

Это касается и водителей и производителей.До 1 декабря на автомобилях производства России должна стоять антиблокировочная система (АБС), сообщается на сайте «Известий», причем, это касается и водителей и производителей.
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