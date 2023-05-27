В Госдепе США сообщили об отказе Китая от диалога после встречи в Вене

Китай отказывается от контактов с США после встречи в Вене. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер.
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