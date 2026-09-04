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ИА Реалист

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Вэнс отказывается называть иранский конфликт «войной» и не даёт сроков её окончания

Вэнс отказывается называть иранский конфликт «войной» и не даёт сроков её окончания

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 3 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс провёл брифинг в Белом доме — первый после отставки пресс-секретаря Каролин Левитт в августе.

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