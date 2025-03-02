Протоиерей Бабкин: в Прощеное воскресенье надо мириться до захода солнца

Православные верующие отмечают 2 марта Прощеное воскресенье. Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии рассказал «АиФ-Новосибирск», что прощения у родных и близких в этот день необходимо попросить до захода солнца.
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