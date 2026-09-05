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Нейросеть не заменит преподавателей — мнение

Нейросеть не заменит преподавателей — мнение

Нейросети не заменят в будущем очную работу педагога с учениками, заявил профессор психологии университета Мичигана Кай Кортина, 5 сентября сообщает РИА Новости «Да, существуют дети с высоким уровнем самоорганизации, способные учиться по материалам, но подавляющее большинство школьников не добьется успеха без традиционной школьной системы, где учитель работает с группой из 15-20 человек.

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