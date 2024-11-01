Мой неповторимый!

Представляешь, вскакиваю по привычке утром с тёплых подушек, а мне мой: "Куда? А потянуться как леди? А где лёгкое и непринужденное пробуждение разума и органов? А где радость улыбки? А где утреннее глядение в даль через призму линз-моноклей? А?" Только хочу вчерашнего холодного кофе по-быстрому хлебнуть, а мне мой: "Куда? Кофе с пенкой у рта пьётся медленно и непринуждённо, с оттопыренным мизинчиком на правой руке.