Смоленскому насильнику запретили работать за пределами региона

Также мужчина каждую ночь должен оставаться у себя дома Гагаринский районный суд Смоленской области отказал местному жителю в частичной отмене административных ограничений после совершенного им преступления.
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