10 сентября 1929 года в Иванове было принято постановление об открытии Индустриального техникума

Иваново-Вознесенский Индустриальный техникум ведет свою историю с 10 сентября 1929 года. Это учебное заведение сыграло большую роль в процессе подготовки квалифицированных специалистов для текстильной отрасли региона.
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