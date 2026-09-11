Водители УК "Кузбассразрезуголь" стали призерами международного чемпионата операторов БелАЗ

Водители карьерных самосвалов одной из старейших компаний по открытой добыче угля в России, ведущей разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области, УК "Кузбассразрезуголь" Александр Новиков и Евгений Храмцов успешно выступили на V Международном чемпионате "Клуб операторов БелАЗ – 2026", который прошел с 7 по 10 сентября в Жодине в Республике Беларусь.